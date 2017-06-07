У Поклонської знайшли таємну квартиру в Донецьку

У незаконно обраного депутата Держдуми Наталії Поклонської російське відділення організації Transparency International виявило незадекларовану квартиру в Донецьку. Ця нерухомість зареєстрована на дівоче прізвище екс-"прокурора" окупованого Криму - Дубровську, йдеться у розслідуванні.

Наголошується, що зараз Поклонська, відповідно до її антикорупційної декларації, користується одразу двома службовими квартирами: "депутатською" в Москві і "прокурорською" у Сімферополі, хоча вона вже не прокурор.

Так, в українському Державному реєстрі прав на нерухоме майно за Дубровською Наталією Володимирівною числиться квартира площею 29,9 кв. м у Донецьку на вулиці Римського-Корсакова. У виписці вказано РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків) — унікальний ідентифікатор платника податків, аналог російського ІПН.

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У РНОКПП зашифровані стать його власника й дата його народження (точніше, кількість днів, що пройшли з 1 січня 1900 року до дати народження — це перші п'ять цифр номера). Номер Наталії Володимирівни Дубровської, власниці донецької квартири, — 2929721948.

"Отже, дата її народження — 18 березня 1980 року. Вона народилася в той же день, що й депутат Держдуми Наталія Володимирівна Поклонська", - роблять висновки у Transparency International.

Повідомляється, що в українському телефонному довіднику є лише одна Дубровська Наталія Володимирівна з такою датою народження. Вона була зареєстрована в Криму, в селі Затишне Сакського району під Євпаторією, — там, де, згідно з офіційною біографією, зросла Поклонська.

"Якщо ця квартира належить Наталії Поклонській, вона чотири рази, всупереч закону, не була включена до її декларацій: щорічні антикорупційні декларації за 2014 і 2015 роки, коли вона була прокурором Криму; до передвиборчої декларації 2016 року і депутатської антикорупційної декларації за 2016 рік", - йдеться в розслідуванні.

Якщо цей факт підтвердиться, Поклонська повинна бути позбавлена мандата депутата Держдуми у зв'язку з недостовірністю декларації доходів і майна, наголосили в організації.

Transparency International вже направила заяву голові Держдуми В'ячеславу Володіну з проханням перевірити достовірність відомостей про доходи та майно, подані Поклонською. Таку ж заяву вони направили в адміністрацію президента РФ.