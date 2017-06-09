"Введуть візи — в'їдемо на танках": москвичів запитали про введення візового режиму з Україною (відео)

Російський незалежний журналіст Саша Сотник запитав жителів Москви їхню думку щодо введення візового режиму між Україною і Росією. Опитування опубліковане його на YouTube-каналі.

На питання, "чи вважаєте ви справедливим бажання українців ввести в'їзні візи з Росією", респонденти відповідали по-різному.

"Як на мене, то я за СРСР. Немає жодних віз, введуть візи – в'їдемо на танках", – відповів один з москвичів.

"Росія повинна відповісти адекватно. Якщо вони вводять візи, то значить адекватна відповідь яка? – введення їм віз... Я в Україну не їздив і не буду їздити, тому мене це навряд чи торкнеться", - вважає інший.

Читайте такожПредставник Порошенка розповіла, скільки Україні коштуватиме візовий режим з Росією (відео)

"Вони це роблять через наші дії в Україні. Вони вважають себе у стані повзучої гібридної війни з нами. Ну і мають право... РФ може відповісти, як хоче. Може ввести в свою чергу візи, а може і не вводити", – заявив ще один опитаний.

"Я вважаю, що це несправедливо... У когось там родини, рідні, близькі", - вважає москвичка.

"Це повна маячня... Завжди Україна та Росія намагалися жити разом... А зараз ставити якісь перепони... Там живуть діти, родичі... У мене своя позиція: Крим ніколи не належав Україні", - зазначив зомбований росіянин.

"Це несправедливо, це безглуздо. На зло бабусі відріжу вуха - так це називається", - відповів ще один москвич.

"Так правильно буде", - висловив свою думку мешканець РФ.

Раніше в Кремлі заявили, що рішення про заходи у відповідь в разі введення Україною візового режиму для росіян буде прийматися президентом РФ.