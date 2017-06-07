У Путіна відповіли на наміри Києва ввести візи для росіян

Рішення про заходи у відповідь у разі введення Україною візового режиму для росіян буде прийматися президентом РФ. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми досить послідовно говоримо, що подібні дії отримують реакцію, яка грунтується на принципі взаємності, як правило. Тут нічого нового немає, але, безумовно, можна сказати, що відповідна реакція, звичайно ж, буде», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, чи свідчить про остаточне рішення російської сторони заява очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про готовність піти на аналогічні заходи в разі введення Україною візового режиму з РФ.

«Яка саме і в якому обсязі реакція - це вже інше питання, це регулюється по ходу і вирішується президентом в першу чергу», - додав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 6 червня очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія введе візовий режим з Україною у відповідь на аналогічні дії Києва.

«Коли всерйоз говорять про введення візового режиму, як ви думаєте, ми маємо все це ковтати і не відповідати взаємністю?» - запитав він.

Про підготовку запровадження візового режиму з РФ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив 22 грудня 2016 року. 30 грудня голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив надію, що з 2017 року парламент зможе дійти згоди щодо введення візового режиму з Росією.

1 червня 2017 року у Мін'юсті заявили, що Україна готова до введення візового режиму з Російською Федерацією, але необхідне політичне рішення.