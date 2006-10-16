Тарасюк: Народний рух підтримує справжню політичну реформу, а не ту, що є

Голова НРУ Борис ТАРАСЮК не вважає політичною реформою ті зміни в Конституції, які набули чинності з 1 січня 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив, виступаючи у Рівному на партконференції обласної організації НРУ.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо політичної реформи, Б.ТАРАСЮК зазначив, що вважає помилкою погоджуватись на відповідні зміни до Конституції у розпал Помаранчевої революції. На його думку, «це були абсолютно невиважені зміни в Конституції, які фактично розбалансували співвідношення між гілками влади». У той же час, зазначив Б.ТАРАСЮК, НРУ «підтримує проведення політичної реформи, яка була б добре продуманою і сприяла б кращому функціонуванню усіх гілок влади, і яка б не закладала суперечностей в Конституцію внаслідок цих змін». За його словами, «справжньої політичної реформи в Україні немає. За справжню політичну реформу виступає Президент ЮЩЕНКО і Народний Рух України.»

Перебуваючи у Рівному, Б.ТАРАСЮК зустрівся з керівниками міста та області, поклав квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку і легендарному командиру УПА-Північ Климу Савуру, до меморіальної дошки Герою України В’ячеславу Чорноволу.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2004 року Верховна Рада України “пакетним голосуванням” внесла зміни до Основного Закону, перетворивши Україну на парламентсько-президентську державу (законопроект 4180, який після його підписання Президентом отримав номер реєстрації 2222 - УНІАН).

Політреформа, передбачена змінами до Конституції, набула чинності з 1 січня 2006 року.