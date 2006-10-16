Україна і Росія розпочнуть демаркацію держкордону

Україна і Росія домовилися розпочати демаркацію російсько-українського державного кордону, повідомляє РІА «Новости».

"З Україною ми домовилися приступити до демаркації кордону", – повідомив журналістам глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ СНД. Під час засідання міністри обговорювали питання про договірно-правове оформлення державних кордонів країн СНД.

За словами міністра, Росія вважає важливим врегулювання питань, що стосуються кордону. "Ці проблеми мають суто двосторонній характер, нічого не додасться при обговоренні їх у форматі СНД", – зазначив С.ЛАВРОВ.