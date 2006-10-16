Україна і Росія розпочнуть демаркацію держкордону
22:39, 16 жовтня 2006Політика
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Про це повідомив міністр закордонних справ Росії
Україна і Росія домовилися розпочати демаркацію російсько-українського державного кордону, повідомляє РІА «Новости».
"З Україною ми домовилися приступити до демаркації кордону", – повідомив журналістам глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ СНД. Під час засідання міністри обговорювали питання про договірно-правове оформлення державних кордонів країн СНД.
За словами міністра, Росія вважає важливим врегулювання питань, що стосуються кордону. "Ці проблеми мають суто двосторонній характер, нічого не додасться при обговоренні їх у форматі СНД", – зазначив С.ЛАВРОВ.
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