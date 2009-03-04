Турчинов закликає офіцерів СБУ не виконувати накази щодо Нафтогазу

Уряд закликає Міністерство внутрішніх справ і Генеральну прокуратуру України застосувати свої функції для повернення ситуації навколо НАК «Нафтогаз України» в правове поле.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я підписав листи на адресу і Міністерства внутрішніх справ, і на ім`я генерального прокурора, оскільки Генеральна прокуратура повинна забезпечувати нагляд за діями силових структур, для того, щоб повернути ситуацію в правове поле і не допустити небезпечного розвитку подій», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ звернувся до офіцерського складу Служби безпеки України з нагадуванням про те, що вони мають право не виконувати злочинні накази. «Я хочу звернутися до співробітників СБУ, не таких, як пан ХОРОШКОВСЬКИЙ, який не має нічого спільного з цією організацією. Я хочу звернутися до офіцерів, з якими я працював поряд, хоча їх, на жаль, залишилося небагато. Я хочу сказати: «Ви маєте право не виконувати злочинні накази. Ви не повинні ставати знаряддям злочинців і корупціонерів, які з подачі Президента сьогодні керують службою», - наголосив він.

Перший віце-прем`єр відзначив, що Служба безпеки України є, перш за все, контррозвідувальним органом, а не органом, який обслуговує політичні й корупційні інтереси.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, в прес-службі «Нафтогазу» заявили, що невідомі люди в чорній камуфляж ній формі і в масках увірвались до будівлі НАК у Києві. «Не надавши жодних документів, вони прийшли в чорних масках і в чорному камуфляжі. Природно, охорона їх не пропустила, але вони перестрибнули через турнікет і пішли гуляти по НАК», – сказав прес-секретар НАК «Нафтогаз України» Ілля САВВІН.

Пізніше в прес-центрі СБУ повідомили, що в офісі НАК «Нафтогаз України» в Києві співробітники СБУ проводять слідчі дії в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння посадовцями компанії 6,3 млрд. кубометрів природного газу.

При цьому в прес-центрі пояснили, що присутність бійців «Альфи» зумовлена виключно охороною слідчих, «оскільки відучора робляться спроби блокування розслідування».

Після того, як до будівлі «Нафтогаз» увійшли співробітники спецпідрозділу СБУ, у заступника головного бухгалтера НАК Марії КУШНІР стався серцевий напад. Працівники «швидкої допомоги» госпіталізували її до столичної лікарні №12.