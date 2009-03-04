Головам київських районів сподобалося ходити до Ющенка

Керівники районів Києва відзначають корисність сьогоднішньої наради у Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проблемних питань столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказали сьогодні на прес-конференції, що відбулася після наради у глави держави, голова Шевченківської райдержадміністрації Віктор ПИЛИПИШИН, Святошинської РДА Володимир МАЗЕПА і Дарницької РДА Віталій СТАШУК.

За їхньою інформацією, на нараді обговорювали чотири блоки питань: це повноваження і відповідальність між районами і містом і кадрова політика; бюджет та соціально-економічний розвиток; господарство; ставлення правоохоронних органів як до влади районів, так і до влади Києва.

“Розмова була дуже жорстка, в принципі, доволі конструктивна. За чотири години, ви розумієте, емоцій могло бути багато... Але, в принципі, Президент підвів риску і домовились, що впродовж 10 днів буде сформовано протокол, робоча група, будуть опрацьовані проблемні питання по місту Києву за участю не тільки районних адміністрацій, міської, а й міністерств, і буде даний місяць для того, щоб даний протокол почав працювати”, - повідомив В.ПИЛИПИШИН.

"Вважаю, що зрушення певні у політиці по управлінню містом будуть. Я думаю, що ми задоволені цією зустріччю”, - зазначив він.

З його думкою погодились керівники Святошинського і Дарницького районів. Вони назвали позитивом також те, що завдяки цій зустрічі райони змогли озвучити свої проблеми, побажання і вимоги до влади міста, оскільки останні роки, за їхніми словами, до неї не можна було “достукатись” і навіть останній лист-звернення до мера міста Києва залишився без реакції.

В.МАЗЕПА повідомив, що загалом за результатами наради було дано близько 25 доручень, які будуть оформлені протоколом доручень Президента.

За словами В.СТАШУКА, доручення стосувались того, щоб налагодити управлінські дії таким чином, щоб вони були ефективними в умовах реальної сьогоднішньої кризи.

“Я думаю, кожна сторона повинна зробити свої висновки – і райони, і місто, і національна влада. І кияни так само”, - зазначив В.ПИЛИПИШИН.

На запитання, чи були претензії чи побажання саме до голів районів з боку Президента, голова Шевченківської РДА відповів: “Були і критика, і зауваження. Але це нормальна розмова. Але ми домовились, що не будемо зараз виносити це “сміття” на люди”.

На запитання, чи піднімалось питання перевиборів у Києві на нараді, В.МАЗЕПА відповів: «Ні».

У свою чергу, В.ПИЛИПИШИН сказав: “Знаєте, різні моменти піднімались, у тому числі питання, що хтось хоче стати мером. Але я вважаю, що прийде свій час, і будуть і вибори, і все, а зараз треба рятувати ситуацію у Києві”, і додав: “Не переживайте, через рік ми оберемо правильну владу”.

Голови районів схвально оцінили підхід Президента до вирішення проблемних питань Києва.