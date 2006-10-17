30 чоловіків вибирають 100 найвпливовіших жінок України

У жовтні тижневик новин «Фокус» опублікує перший в Україні рейтинг 100 найвпливовіших жінок країни.

Як повідомили УНІАН в групі компаній «Український Медіа Холдинг», яка видає тижневик, лідерів вибере експертна група з 30 авторитетних українських чоловіків. Всього в рейтингу беруть участь 125 претенденток, підсумки будуть опубліковані 28 жовтня.

«Роль жінки в українському суспільстві традиційно помітніша, ніж в інших, навіть ментально близьких нам країнах», – пояснює рішення «Фокусу» зробити перший в Україні рейтинг 100 найвпливовіших жінок головний редактор журналу Вахтанг КІПІАНІ.

«Досвід Юлії ТИМОШЕНКО і Раїси БОГАТИРЬОВОЇ демонструє, що зараз і надалі жінки гратимуть важливу роль в українській політиці, економіці, суспільстві. “Фокус” вирішив розібратися і спрогнозувати подальший розвиток цієї ситуації».

В.КІПІАНІ пообіцяв, що підсумки рейтингу можуть здивувати Україну. «Популярність і впливовість – дуже різні речі. Ми сфокусувалися на важливому і визначили тих, хто дійсно має вплив на ситуацію, а не просто добре помітний в медіа», – зазначив В.КІПІАНІ.

Список учасниць рейтингу визначила редакція «Фокусу». До нього увійшли українки, що ухвалюють рішення на державному рівні, які мають вплив у ділових колах, формують громадську думку. Експерти ранжирують номінанток, редакція зводить оцінки експертів воєдино і готує фінальний рейтинг 100 найвпливовіших жінок України.

На сайті журналу – www.focus.in.ua – проводитиметься опитування, яких трьох жінок назвуть найвпливовішими жінками в Україні.

*** Тижневик новин «Фокус» – новий загальнонаціональний news magazine. Перший номер «Фокусу» вийшов 30 вересня 2006 року, накладом 45 тисяч екземплярів. Головний редактор журналу – відомий український аналітик В.КІПІАНІ. Мета «Фокусу» – дати зайнятій людині сфокусуватися на важливому, не упустивши значимих деталей. Проект входить до складу Видавничого дому групи компаній «Український Медіа Холдинг».

Група компаній «Український Медіа Холдинг» – міжнародна мультимедійна компанія, лідер ринку преси України. У складі холдингу – 77 медіа-проектів з сегментів преси, радіо і new-media. Сукупний наклад друкованих видань «УМХ» в 2005 році становив 200 мільйонів екземплярів.