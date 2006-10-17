Ющенко точно знає, як і чим треба керувати Януковичу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО до кінця тижня внесе на розгляд парламенту власний законопроект про Кабінет Міністрів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час сьогоднішньої робочої зустрічі з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

Президент нагадав, що підготовлений урядом документ не враховує більшості зауважень, висловлених Секретаріатом Президента, і містить ряд положень, які не узгоджуються з Конституцією України. Відтак глава держави прийняв рішення до кінця цього тижня внести на розгляд Верховної Ради власний проект Закону «Про Кабінет Міністрів».

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня уряд направив на розгляд Верховної Ради власний проект закону про Кабінет міністрів. В той же день прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА повідомила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО наступного тижня внесе до парламенту власний проект цього закону. Секретаріат Президента неодноразово критикував урядовий проект закону про Кабмін.