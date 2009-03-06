ЄС занепокоєний заявою Путіна і обшуком в Нафтогазі

Голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу висловив побоювання щодо останньої заяви прем`єр-міністра Росії Володимира Путіна про можливе припинення постачань газу як українським, так і європейським споживачам у зв`язку з діями силових відомств у НАК "Нафтогаз України", передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Reuters.

"Ми дуже стурбовані останніми новинами з України і коментарями російського прем`єр-міністра", - заявив глава Єврокомісії під час прес-конференції в Брюсселі, що відбулася після зустрічі Ж.М.Баррозу з прем`єр-міністром Болгарії Сергієм Станишевим. При цьому Ж.М.Баррозу додав, що відносини ЄС з Україною і Росією можуть погіршитися в разі припинення постачань російського газу до Європи, як на початку поточного року.