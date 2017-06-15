"Я – супермен!": мер Миколаєва розповів про втечу від поліції (відео)

08:08, 15 червня 2017
Політика
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Міський голова не розкрив секрет, як саме "випарувався" з кабінету перед візитом слідчих.

Олександр Сенкевич утік зі свого кабінету, ховаючись від поліції. Така інформація з'явилася в місцевих інтернет-виданнях, йдеться в сюжеті ТСН.

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Як з'ясувалося, до голови зі столиці прибули працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції України, щоб вручити протокол про адміністративне правопорушення. А міський очільник, щоб уникнути зустрічі, начебто зачинився в своєму кабінеті, а потім переліз на балкон міськвиконкому та через інші приміщення непоміченим залишив будівлю.

Увечері Сенкевич усе ж таки зустрівся з правоохоронцями й офіційно отримав протокол. На запитання, чи тікав він удень, міський голова віджартувався. "Через балкон я не перелазив. Тут на другому поверсі є прохід… Я – супермен! Я не буду приховувати: я не виходив зі свого кабінету через парадні двері", - зізнався міський голова Миколаєва. 

Як повідомляли місцеві ЗМІ 14 червня, миколаївський міський голова Олександр Сенкевич втік від поліції та журналістів через балкон.

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Теги: #мер Миколаєва втік через балкон#мер Миколаєва втік від поліції