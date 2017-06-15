ДТП за участю Барни: медики розповіли про стан нардепа

Медики 17-ї лікарні Києва підтвердили, що народний депутат Олег Барна був госпіталізований після ДТП, пише "112 Україна".

Зазначається, що медики підтвердили, що стан нардепа стабільний.

"Лікарі підтвердили, що його дійсно привезли до них вночі. Щодо його стану кажуть, що він живий і перебуває у стабільному стані. Від коментарів, зазначають лікарі, пацієнт відмовляється", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше стало відомо, що Барна перебуває у реанімації, однак імовірніше задля того, допускає видання, щоб до нього було менше уваги.

"Найбільше вражена черепна ділянка, втім він перебуває у стані середньої важкості. Наразі загрози його життю немає", - додав кореспондент.

Як повідомляв УНІАН раніше, на площі Перемоги у Києві автомобіль Skoda Superb, за кермом якого перебував народний депутат Олег Барна, в'їхав у трамвай. Унаслідок ДТП трамвай зійшов з рейок. Постраждав сам народний депутат і в терміновому порядку був госпіталізований. На місці працювали патрулі поліції.