Нардеп Барна госпіталізований після ДТП на площі Перемоги у Києві

Як повідомляється на сторінці у Facebook Київ Оперативний, на площі Перемоги автомобіль Skoda Superb, за кермом якого перебував народний депутат Олег Барна, в'їхав у трамвай.

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В результаті ДТП трамвай зійшов з рейок. Постраждав сам народний депутат і в терміновому порядку був госпіталізований. На місці працюють патрулі поліції.

Нагадаємо, Барна відомий за гучним скандалом - 11 грудня 2015 року під час виступу у Верховній Раді Арсенія Яценюка, який обіймав тоді посаду прем'єр-міністра, Барна підійшов до трибуни і подав йому букет червоних троянд. Після цього Барна підняв Яценюка і виніс з-за трибуни. До Барни підбігли депутати з фракції «Народний фронт» і почали його бити. До цієї бійки приєдналися депутати з «БПП». Пізніше прес-секретар фракції «БПП» Тарас Пастушенко заявив, що фракція виключила Барну зі свого складу. Однак потім це рішення було скасовано.