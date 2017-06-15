У приміщенні НАЗК проводиться обшук - ЗМІ

У приміщені Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за адресою Дружби народів, 28, проходить обшук у службовому кабінеті заступника голови НАЗК Руслана Радецького. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у відомстві.

Обшук проводять в рамках досудового розслідування (дані є в Реєстрі досудових розслідувань) за фактом використання завідомо підроблених документів та подачі їх до Київської міської кваліфікаційної комісії адвокатури - з метою отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю.

За інформацією УП, обшук проводить Нацполіція.

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Згодом сам Руслан Радецький підтвердив інформацію про обшук на його робочому місці.

"Мені повідомили, що в мене в кабінеті здійснюється обшук. Мене там немає. Я готуюся до засідання комітету, яке має відбутися сьогодні", - сказав Радецький. На уточнююче питання, чи проводиться обшук у нього вдома, він сказав: "Ні, вдома немає обшуку".

Як повідомляв УНІАН, на одного з керівників НАЗК складено протоколи за порушення антикорупційного законодавства. За інформацією ЗМІ, вказаним у повідомленні поліції чиновником може бути заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький.