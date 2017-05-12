На одного з керівників НАЗК складено протоколи за порушення антикорупційного законодавства

На члена Національного агентства з питань запобігання корупції склали адміністративні протоколи за порушення норм антикорупційного законодавства. Про це УНІАН повідомили в Департаменті комунікацій Національної поліції України.

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«Один із керівників НАЗК порушив вимоги статті 28 (Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) закону України "Про запобігання корупції". Він не повідомив НАЗК про наявний у нього реальний конфлікт інтересів під час розгляду листа Генеральної прокуратури та в подальшому погодив проект рішення про відмову у повній перевірці декларацій одного з суддів Печерського районного суду Києва за 2015, 2016 роки», - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, саме цей суддя розглядав адміністративну справу та виніс відносно члена НАЗК за участю його захисника рішення, яким його було визнано невинуватим.

На члена НАЗК складено адміністративні протоколи за ч.ч. 1,2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП.

Водночас, як повідомило джерело «Української правди», вказаним у повідомленні поліції чиновником може бути заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький.

Раніше Радецкого затримували за перебування за кермом у нетверезому стані, однак суддя Печерського райсуду визнав його невинним.