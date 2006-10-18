Кучма на ювілеї Баскова бив чечотку і співав «Ти ж мене пiдманула»

Два роки тому Леонід Кучма нагородив співака Миколу Баскова званням народного артиста України. Артист у боргу не залишився, запросив тепер уже екс-президента на своє тридцятиліття в московський зал торжеств «Safisa».

Кучма приїхав на ювілей з своєю дружиною Людмилою.

- Все-таки я гарний український хлопець! У мене мама з Полтави, тому я дуже радий бачити у себе в гостях президента України, - сказав почесним гостям Микола Басков.

- Колишнього президента, - виправив іменинника Кучма.

- А для мене колишніх не буває! - відбувся жартами Басков.

Задоволений привітним прийомом, Леонід Данилович першим «штовхнув» тост.

- Моя дружина говорить: «Тобі б трохи таланту Баскова, не пішов би в президенти! За твій талант, Колю! Ти рідкісна людина! - похвалив ювіляра екс-президент.

Подружжя подарувало Миколі золотий годинник ручної роботи.

За святковим столом поджружжя Кучмів щедро пригощалося російською горілочкою, закушуючи фуа-грой, млинцями з чорною і червоною ікрою, а на гаряче їли плов з баранини.

Обстановка свята була дуже невимушеною, тому як тільки зазвучала музика, Кучма витягнув дружину на танцпол. Особливо жваво екс-президент бив чечотку під пісню групи «Блестящие» - «А я все летала».

В розпал свята Леонід Кучма попросив Баскова виконати з ним українську народну пісню «Ти ж мене пiдманула». Чоловікам допомогла улюблена співачка Кучми Таїсія Повалій. Слідом за нею на сцену піднялася і Людмила Кучма.

- Рудий заспівувач – це Кучма! - жартівливо представив гостям пісенний дебют політика Басков.

Екс-президент вдячно потиснув руку імениннику, але потім вся увага Кучми перемкнулася на співачку Валерію, що спізнилася на день народження.

- Як я вас люблю! Від імені всіх чоловіків хочу вам сказати, Валерія, що ви не тільки красива, але і сильна жінка! - відважував він компліменти співачці.

- Ніби сьогодні день народження у Баскова, а не у Валерії, - шепотілися гості.

- Валерія, а як вашого чоловіка звати? - несподівано запитав у співачки Кучма.

- Йосип! - відповіла співачка.

- Це він? Пригожин? По телевізору він на сто кіло тягне, а в житті такий худий! Це ти його так довела? – поцікавився Кучма.

- Ні… Йосип дотримується дієти, - виправдовувалася Валерія.

Втихомирити політика змогла тільки його дружина: узявши Леоніда Даниловича за руку, вона повела чоловіка танцювати. З дня народження Баскова Кучма виїхав вже під ранок.

Обком з посиланням на КП в Україні