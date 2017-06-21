Голова Житомирської ОДА Гундич представив Координаційну раду, яка розвиватиме громадянське суспільство в області

Як зазначається у повідомленні, представлення Координаційної ради відбулось у Житомирі сьогодні, 21 червня, у Центрі розвитку місцевого самоврядування.

Гундич привітав 35 представників, які увійшли до складу ради, та вручив їм іменні посвідчення.

«Я маю велике сподівання, що у такому складі дорадчий орган буде ефективним. Координаційна рада має реалізовувати Національну стратегію розвитку громадянського суспільства в області, координувати процеси, пов’язані із бюджетом участі, фінансової підтримки ініціатив громадськості. І 1 мільйон гривень, які ми виділили на гранти для громадських організацій, розподілятиме та визначатиме кращі проекти для фінансування паралельно із онлайн-голосуванням саме Координаційна рада. Тому від вас, вашої об’єктивності залежатиме й активність організацій, які подаватимуть проекти, і втілення самих ідей. Координаційна рада – це не поговорити, а скоординувати зусилля, аби був результат», – зазначив голова ОДА, відкриваючи перше засідання Координаційної ради.

Також Гундич наголосив на тому, що першим результатом роботи Координаційної ради буде старт конкурсу та прийом документів на гранти для громадських організацій.

Після вручення посвідчень співголови Координаційної ради Ярослав Лагута та Володимир Стельмах продовжили роботу першого засідання. Детальніше про склад Координаційної ради можна дізнатися на сайті Житомирської ОДА.