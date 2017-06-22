"Потрібно бути цікавим": у Порошенка розповіли, з якими емоціями завершився візит до Трампа

Україна займає важливе місце в міжнародному порядку денному нової адміністрації.

Перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко прокоментувала у Facebook, чому за підсумками зустрічі Порошенко і Трампа не було спільних заяв або документів.

Після зустрічі Порошенка і Трампа залишилося враження оптимізму, заснованого на прагматизмі.

"Є кілька пріоритетних для адміністрації тем, які мають першочергову увагу: це відносини з РФ, сирійську кризу, інші. Щоб бути цікавими - нам треба серйозно працювати нашим стратегічним партнерам, активізувати діалог з ключовими персонами адміністрації, Конгресом і Сенатом. Це очевидно, тому на всіх зустрічах звучали конкретні пропозиції, які мають вилитися у підписання угод", - підкреслила Геращенко.

Перший віце-спікер сказала, що в питанні конкретних угод зараз йде робота над їх підготовкою і формалізацією, зокрема, у сфері безпеки.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко провів короткий брифінг за підсумками свого візиту в Сполучені Штати прямо на тлі Капітолію.