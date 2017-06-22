НАЗК починає повну перевірку 20 декларацій депутатів, суддів і прокурорів

Національне агентство з питань запобігання корупції ухвалило рішення про проведення повної перевірки декларацій 20-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки. Як повідомляє прес-служба НАЗК, рішення ухвалено на черговому засіданні агентства.

Серед осіб, декларації яких перевірятимуть, фігурують народні депутати, судді та співробітники органів прокуратури.

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Повну перевірку цих декларацій доручено провести члену Національного агентства – заступнику голови Руслану Радецькому.

Перевірка зазначених декларацій триватиме 60 календарних днів та буде розпочата наступного дня за днем прийняття рішення.