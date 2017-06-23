В АП заявили, що у Вашингтоні обговорювали законопроект про реінтеграцію Донбасу

Деякі елементи майбутнього законопроекту про деокупацію та реінтеграцію Донбасу обговорювали під час візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона. Про це повідомив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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"Основне було те, як нам об'єднати і скоординувати зусилля з американською стороною для того, щоб принести мир і стабільність на Донбас. Деякі елементи цього законопроекту були в центрі уваги переговорного процесу з американською стороною оскільки основою майбутнього законопроекту є, звичайно, Мінські домовленості і ключове - це виконання Росією умов щодо безпеки", - сказав він.

За його словами, сторони також обговорили можливість спільного тиску на Росію з метою виконання нею своїх зобов'язань з безпеки в рамках Мінських угод.

"Президент Трамп чітко сказав, що це не є конфліктом в Україні, а це є пряма російська агресія", - додав Єлісєєв.

Нагадаємо, раніше Ірина Геращенко повідомила, що саме під час зустрічі Порошенка і Трампа цей законопроект не обговорювали.

Як повідомляв УНІАН, РНБО подасть на розгляд Порошенку законопроект щодо відновлення державного суверенітету на Донбасі. 14 червня Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти.

Раніше Олександр Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Зокрема, він наголосив, що необхідно не просто визнати окремі райони Луганської та Донецької областей окупованими РФ, але й чітко на законодавчому рівні визначити основи державної політики щодо їхнього звільнення. Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права застосовувати Збройні сили України та інші військові формування проти агресії РФ.

Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, у тому числі і військово-цивільними адміністраціями.