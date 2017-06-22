Порошенко і Трамп не обговорювали законопроект про реінтеграцію Донбасу - Геращенко

Президент України Петро Порошенко та президент США Дональд Трамп не обговорювали законопроект про реінтеграцію Донбасу. Про це у Facebook повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ зі врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко.

Читайте такожПорошенко: законопроект про реінтеграцію Донбасу буде представлений міжнародним партнерам"Чи обговорювався на зустрічах законопроект про реінтеграцію Донбасу? Ні. Ані цей, ані інші законопроекти не обговорювалися", - написала Геращенко.

Проте, за її словами, тема врегулювання інспірованого РФ конфлікту на Донбасі була однією з ключових: "І в цьому контексті обговорювалося широке коло питань врегулювання конфлікту і повернення миру на Донбас".

Геращенко підкреслила, що під час переговорів натяки і "плани" "обміну Криму на Донбас" не звучали: "Ні! На всіх зустрічах звучала позиція американської сторони , що санкції проти РФ мають тривати до повного відновлення територіальної цілісності України, включаючи повернення Криму і Донбасу".

Раніше у БПП повідомили, що до повернення Порошенка в Україну не погоджуватимуть реєстрацію у парламенті законопроекту про реінтеграцію Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, РНБО подасть на розгляд Порошенку законопроект щодо відновлення державного суверенітету на Донбасі. 14 червня Порошенко наголосив, що Україна залишиться беззахисною в разі скасування АТО і ненадання військовим права адекватно діяти.

Раніше Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ. Зокрема, він наголосив, що необхідно не просто визнати окремі райони Луганської та Донецької областей окупованими РФ, але й чітко на законодавчому рівні визначити основи державної політики щодо їхнього звільнення. Для цього, вважає Турчинов, необхідна нова ефективна технологія захисту України від агресора. Вона може передбачати надання президенту права застосовувати Збройні сили України та інші військові формування проти агресії РФ.

Крім того, секретар РНБО виступив за створення оперативного штабу з широкими повноваженнями для комплексного управління ЗСУ, усіма силовими структурами, у тому числі і військово-цивільними адміністраціями.