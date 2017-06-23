Суд зобов'язав СБУ показати Центру протидії корупції документи щодо своєї "таємної" системи декларацій

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України надати Центру протидії корупції документи щодо створення внутрішньої системи декларацій у відомстві.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні колегія суддів задовольнила клопотання Центру протидії корупції і зобов'язала СБУ надати для ознайомлення його представникам пакет документів щодо створення та функціонування внутрішньої системи декларування.

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Суд постановив, що не зважаючи на те, що дана інформація має гриф “для службового користування” сторони процесу мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, а відтак суд, який керується Конституцією України і Кодексом про адміністративне судочинство та міжнародно-правовими договорами не може у своїх рішеннях спиратися на відомчі інструкції.

Разом з тим суд поклав відповідальність на Центр протидії корупції щодо нерозголошення отриманих його представниками матеріалів з грифом “для службового використання”.

Як заявила в коментарі УНІАН юрист Центру протидії корупції Олена Щербан, керівники СБУ є публічними особами і тому не мають права не подавати чи засекречувати свої декларації.

«Ми вважаємо, що прийняття рішення щодо створення системи внутрішніх декларацій може тягнути кримінальну відповідальність для службової особи, оскільки на цю систему були виділені бюджетні кошти, тоді як законом не передбачено створення будь-яким органом системи декларування. Ми сьогодні отримали можливість ознайомлюватися з цими документами і навіть робити з них копії. Ми оскаржуватимемо ці документи в суді в окремому порядку, оскільки вони незаконні», - наголосила Щербан.

Також вона повідомила, що через 10 робочих днів суд оприлюднить рішення щодо позову Центру протидії корупції до Служби безпеки України.

Окрім того, Щербан нагадала, що на сьогодні жоден співробітник СБУ не подав свою декларацію до Національного агентства з питань запобігання корупції, окрім тих співробітників, які вирішили змінити місце роботи.

«Співробітники СБУ майже всі не подали декларації до НАЗК, окрім тих, які брали участь у конкурсах на зайняття посад в інших державних органах. Але мова йде всього про 10-15 декларацій», - сказала юрист Центру протидії корупції.

Вона підкреслила, що керівництво СБУ і, зокрема, її голова Василь Грицак подали свої декларації лише до внутрішньої системи декларування, проте з огляду на закритість цієї системи ніхто цих декларацій не бачив.

Як відомо, Центр протидії корупції оскаржує в адміністративному суді рішення керівництва СБУ щодо створення внутрішньої системи декларування і засекречення декларацій її співробітників, в першу чергу керівництва.

Сьогодні своїм рішенням суд Києва зобов'язав Службу безпеки України надати Центру протидії корупції документи щодо створення внутрішньої системи декларацій у відомстві.

Нагадаємо, як йдеться у розслідуванні програми "Схеми", керівник Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Сергій Конохов володіє низкою елітного майна. Журналісти зазначають, що в 2015 році, згідно з офіційним реєстром МВС, службовець пересів на позашляховик Toyota Land Cruiser 200 вартістю близько 40 тисяч доларів. До цього він володів автомобілем Lexus LX 570, який зараз на вторинному ринку коштує близько 50 тисяч доларів.

Серед нерухомості голови економічного управління СБУ – квартира на 55 квадратних метрів на вулиці Костьольній у Києві неподалік Майдану Незалежності, яку він придбав у січні 2014 року.

Через рік після купівлі вищезазначеної квартири – у 2015 році – керівник економічного управління СБУ придбав будинок на майже 300 квадратних метрів у селі Юрівка.

При цьому зарплата працівника СБУ навіть на керівній посаді не перевищує 30 тисяч гривень на місяць.