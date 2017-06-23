Журналісти показали елітне майно голови економічної контррозвідки СБУ

Керівник Управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Сергій Конохов володіє низкою елітного майна, йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Журналісти зазначають, що в 2015 році, згідно з офіційним реєстром МВС, службовець пересів на позашляховик Toyota Land Cruiser 200 вартістю близько 40 тисяч доларів. До цього він володів автомобілем Lexus LX 570, який зараз на вторинному ринку коштує близько 50 тисяч доларів.

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Серед нерухомості голови економічного управління СБУ – квартира на 55 квадратних метрів на вулиці Костьольній у Києві неподалік Майдану Незалежності, яку він придбав у січні 2014 року.

На сайтах продажу нерухомості зазначається, що нині середня ціна на квартиру з подібним метражем тут – близько 150 тисяч доларів (приблизно 4 мільйони гривень).

Через рік після купівлі вищезазначеної квартири – у 2015 році – керівник економічного управління СБУ придбав будинок на майже 300 квадратних метрів у селі Юрівка.

Дані про це є у відкритому реєстрі: держслужбовець – єдиний власник двоповерхового будинку із гостьовим будиночком, невеличким спортивним майданчиком, теплицею та навіть ставком.

При цьому зарплата працівника СБУ навіть на керівній посаді не перевищує 30 тисяч гривень на місяць. Чи володіє якимось бізнесом дружина Конохова наразі невідомо.

Сам Конохов від інтерв’ю відмовився, не захотівши відповідати на запитання про походження усього свого майна. А у відповідь на запит "Схем" на ім’я голови СБУ Василя Грицака журналістам повідомили, що Сергій Конохов, як і всі, проходив внутрішню перевірку, і запитань до нього не виникло.

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"Перевірка проводилась відповідно до закону України «Про очищення влади» органами ДФС України, в результаті чого стосовно них отримано позитивні відповіді", – йдеться у відповіді керівника управління СБУ із взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Олени Гітлянської.

"Схемам" вдалось знайти елітне майно ще одного службовця – Степана Грещука – який донедавна очолював управління СБУ Києва та області.

У елітному клубному будинку на 48 квартир "Капітолій" у серці Києва – на Хрещатику – живуть переважно відомі та дуже багаті люди, серед яких – і Грещук.

За останні півстоліття – це чи не єдиний новий будинок, зведений на центральній вулиці столиці і з якого відкривається чудовий вигляд на місто. У часи будівництва експерти визнавали його найдорожчим у Києві. А на сайтах продажу нерухомості ціни на квартири на верхніх поверхах зараз можуть сягати трьох мільйонів доларів.

У квітні 2017 року знімальна група «Схем» зафіксувала, як Степан Грещук виходить з під'їзду саме цього будинку, сідає в авто та їде на роботу в Головне управління СБУ Києва та області. ​

Саме туди й було направлено запит, в якому програма попросила надати майнову декларацію Степана Грещука за 2016 рік. Однак у відповідь, із посиланням на державну таємницю, журналістам надіслали тільки його стару паперову декларацію – за 2015 рік. У ній квартири на Хрещатику ані у користуванні, ані у власності немає.

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Сам Степан Грещук не став уникати зустрічі з журналістами. Він запевняє, що вже у електронній декларації елітну квартиру вказав: «Звичайно, вказував, що я в ній проживаю. Я все вказав в декларації. В мене все в декларації відмічено, нічого не приховував, нічого не ховаю, все показую, що в мене є. Статків немає, маєтків немає, приватних будинків в мене немає».

Як з'ясували журналісти, квартира зареєстрована на старшу сестру Грещука. За словамо самого Грищука, столична квартира коштувала його сестрі зі Львівщини не так вже й багато, але точні цифри йому невідомі.

Держслужбовець пояснює: його старша сестра – одноосібний власник квартири – працювала все життя і вирішила вкластися в нерухомість. "они ніколи не сиділи склавши руки, вони працювали, заробляли. Достойно жили і підтримували своє помешкання, своїх дітей, тому я не хочу пхатися в їхні справи", - розповів Грещук.