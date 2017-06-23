Суд заарештував екс-голову ДФС Київщини за підозрою в систематичному хабарництві

Суд взяв під варту з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон гривень колишнього голову ГУ ДФС України у Київській області. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Вказана особа підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем, в організації діяльності злочинної групи, до складу якої залучив своїх довірених підлеглих, які у період з 2015 по 2016 роки на постійній основі створювали умови фізичним особам підприємцям та юридичним особам, шляхом проведення комплексних перевірок, прийняття рішення з відшкодування податку на додану вартість, для отримання від останніх неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що іншим учасникам злочинної групи, а саме одному з колишніх начальників управління ГУ ДФС у Київській області, який підозрюється у зловживанні впливом та двом керівникам територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, які підозрюються у зловживанні службовим становищем обрано запобіжні заходи у вигляді домашніх арештів.

Вказані рішення прийняті в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами неправомірних дій службових осіб Головного управління державної фіскальної служби в Київській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 369-2, за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Як повідомляв УНІАН раніше, Аппеляційний суд м. Києва задовольнив апеляційну скаргу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України щодо обрання запобіжного заходу екс-посадовцю, який в різні роки обіймав посади заступника керівника ДПА в Дніпропетровській області та голови ДПА в Полтавській області.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, відповідне рішення суд виніс 22 червня 2017 р. Так, замість застави суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас, залишив можливість внести заставу у розмірі 10 млн грн. Читайте також 17 затриманих екс-податківців заарештовані зі збільшенням розмірів застав – Сарган За попередніми даними слідства, злочинна діяльність підозрюваного нанесла збитки державі на загальну суму понад 2 млрд 460 млн грн.