Кучма розказав про свій задум щодо Ющенка та Тимошенко

Екс-Президент України Леонід КУЧМА пояснює, що заявив про свій намір балотуватись у президенти, щоб таким чином спонукати нинішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО об’єднатись хоча б проти нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні у Києві.

Л.КУЧМА наголосив, що говорить абсолютно серйозно, хоча доля жарту також є.

«Я на повному серйозі, хоча кажу, що доля жарту обов’язково має бути, я хотів виступити в ролі об’єднуючої людини. Об’єднуючої людини, щоб Президент та прем’єр-міністр об’єднались хоча б проти мене і забули про свої чвари», - сказав Л.КУЧМА.

Він заявив, що сьогодні немає часу на сварки, оскільки економічний стан України потребує злагоджених дій влади.

Л.КУЧМА зауважив, що позитивно ставиться до «ознак примирення» В.ЮЩЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО. Водночас, він вважає, що зустрічі глави держави і прем’єра мають бути присвячені не лише питанню отримання кредиту Міжнародного валютного фонду, але й напрацюванню комплексної антикризової програми.

«Я хотів би, щоб така моя заява була добрим сигналом для них: і для Президента, і для прем’єр-міністра, і для голови опозиційних сил - якщо їх можна назвати опозиційними, - що сьогодні потрібно рятувати всю Україну, а не себе особисто», - сказав Л.КУЧМА.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Л.КУЧМА сказав, що на короткий термін готовий знову стати главою Української держави.

"Я на короткий термін згоден. Щоб подивитися на своїх колишніх опричників, перш за все... Давайте поживемо - побачимо", - сказав Л.КУЧМА, відповідаючи на питання, чи не збирається він балотуватися на пост Президента України.

Л.КУЧМА двічі обирався Президентом України – у 1994 і 1999 роках.