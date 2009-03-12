Герман думає, що краще було б, якби Ющенко і Тимошенко пішли разом

Партія регіонів готова підтримати відставку і Президента України Віктора ЮЩЕНКА, і прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, повідомила в інтерв’ю УНІАН заступник керівника фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Вона зауважила: “Ще з приходом помаранчевої влади я казала, що цю владу треба гнати геть”, і додала: “Ми не розділяємо прем’єр-міністра від Президента”. За її словами, “ця влада однаково винна в тій катастрофі, до якої вона привела Україну”.

Г.ГЕРМАН наголосила: “Ми з величезним задоволенням підтримаємо відставку цієї влади загалом - і прем’єр-міністра, і Президента”. За її словами, “така наша позиція, і я не думаю, що вона має перспективу змінитися”.

Партії регіонів “все одно, хто з них перший піде”, “але краще, якби вони пішли разом”, - додала Г.ГЕРМАН.

Відповідаючи на запитання, наскільки реальною є можливість проведення процедури імпічменту Президента до президентських виборів, Г.ГЕРМАН зауважила: “Все буде залежати від того, наскільки українські політики здатні працювати швидко і ефективно”.

“Тут складно робити якісь прогнози, але що стосується нашої позиції, то ми готові підтримати відставку влади в цілому - і Президента України, і прем’єр-міністра України, бо ми не розділяємо цю владу на якісь окремі гілки”, - сказала Г.ГЕРМАН.