Луценко похвалився, що у мінфіні його поважають
18:36, 12 березня 2009Політика
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Міліції підвищили зарплату
Міністерство фінансів України підписало документи на підвищення з березня зарплат співробітникам міліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
«Вчора Мінфін підписав план, що вже в березні міліція отримає десь на 12-15% більше в залежності від служби. Це мізер, він не покриває інфляцію, але і це результат поваги до роботи міліції», - сказав міністр.
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