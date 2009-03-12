Луценко похвалився, що у мінфіні його поважають

18:36, 12 березня 2009
Політика
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Міліції підвищили зарплату

Міністерство фінансів України підписало документи на підвищення з березня зарплат співробітникам міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Харкові повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Вчора Мінфін підписав план, що вже в березні міліція отримає десь на 12-15% більше в залежності від служби. Це мізер, він не покриває інфляцію, але і це результат поваги до роботи міліції», - сказав міністр.

 

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