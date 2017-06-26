Українського посла викликали в МЗС Білорусі через висловлювання про навчання "Слов'янське братство"

Посла України в Мінську Ігоря Кизима викликали в міністерство закордонних справ Білорусі у зв'язку з висловлюваннями щодо навчання "Слов'янське братерство-2017". Про це повідомила прес-служба білоруського МЗС.

"26 червня в МЗС Білорусі у зв'язку з тенденційними висловлюваннями у ЗМІ щодо навчання "Слов'янське братерство-2017" був викликаний посол України в Республіці Білорусь", - сказали в міністерстві.

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Як зазначили в білоруському зовнішньополітичному відомстві, послу України було вказано на те, що зроблені ним заяви не відповідають високому рівню дружніх відносин між Білоруссю і Україною, є некоректними і містять необґрунтовані звинувачення Білорусі в недотриманні заходів довіри і безпеки в регіоні ОБСЄ.

"Увага посла було звернено на те, що вчення "Слов'янське братерство-2017" було проведено у повній відповідності з нормами міжнародного права і зобов'язаннями Білорусі в рамках ОБСЄ. При цьому запрошення військових аташе, в тому числі України, на це вчення було винятково жестом доброї волі з білоруської сторони, що свідчило про високу транспарентності заходу", - підкреслили в МЗС.

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Зазначимо, раніше Кизим заявив, що запрошеним на військове навчання Білорусі, Росії та Сербії "Слов'янське братерство-2017" військовим аташе "влаштували показовий фарс" і "театралізована вистава", а самі навчання пройшли в іншому місці, куди не запросили жодного спостерігача" і закликав Мінськ до відкритості на навчаннях.