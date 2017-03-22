Екс-радник Трампа Манафорт знову заявив про свою непричетність до "чорної каси" Януковича

У серпні минулого року Полу Манафорту довелося подати у відставку з поста глави передвиборного штабу Трампа на тлі скандалу, що розгорівся після публікації в New York Times, в якій повідомлювали про деякі подробиці його роботи в Україні. Манафорт був одним з ключових радників Януковича, який втік у Росію в лютому 2014 року, як пише Бі-бі-сі.

За інформацією New York Times, в так званій "амбарній книзі" Партії регіонів України були знайдені записи про незадекларовані платежі Манафорту готівкою на загальну суму 12,7 млн доларів у період з 2007-го по 2012 рік.

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Сам Пол Манафорт заявив після цієї публікації, що "ніколи не отримував жодного нелегального платежу".

У вівторок, після того як Сергій Лещенко провів у Києві прес-конференцію і представив документи, які - за його словами - доводять виплати Манафорту з "чорної каси" Януковича, представник американського політтехнолога Джейсон Мелоуні виступив із заявою, в якій назвав нові звинувачення Лещенко безпідставними.

Малоні сказав, що підпис, який стоїть на цих платіжних документах, не належить Манафорту.

Сергій Лещенко, депутат Верховної ради від "Блоку Петра Порошенко", влаштував у Києві брифінг, на якому розповів журналістам про проведене ним власне розслідування зв'язків Пола Манафорта з Партією регіонів.

Лещенко стверджує, що Манафорт намагався приховати великий платіж від Партії регіонів, який надійшов через офшор, зареєстрований в Белізі і мав рахунки в одному з киргизьких банків.

Депутат представив інвойс, нібито підписаний Манафортом, від 14 жовтня 2009 року на суму 750 тисяч доларів США.

Як заявив Лещенко, формально гроші були переведені Манафорту за постачання комп'ютерного обладнання за договором, укладеним між компанією Davis Manafort і белізькою офшорною фірмою.

Національне антикорупційне бюро України закликало Лещенка передати згадані на брифінгу документи "для вивчення".

Шістдесятисемирічний лобіст і політтехнолог Пол Манафорт був активним учасником американських виборчих кампаній останніх чотирьох десятиліть і консультував, крім Трампа, найрізноманітніших кандидатів - від Джона Маккейна і Боба Доула до обох президентів Бушів.