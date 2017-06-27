У ПАРЄ відхилили поправки щодо виведення Аграмунта з-під імпічменту – Логвинський

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи відхилив поправки, якими пропонувалося вивести чинного президента ПАРЄ Педро Аграмунта з-під імпічменту.

Про це із Страсбурга в ефірі телеканалу Newsone сказав віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, народний депутат Верховної Ради України Георгій Логвинський.

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«Комітет, який сьогодні мав розглянути всі поправки до тієї самої доповіді про можливість імпічменту, розглянув пропозиції і поправки до цієї доповіді. Поправки були унікальними - повністю зарубати цей звіт, змінити процедуру, додати якісь додаткові речі, поставити умову, що потрібно дві третини голосів... Повністю завдяки підтримці і діям нашої делегації, всі ці поправки було відхилено. Це означає, що 99% із 100% сьогодні в залі ці поправки не будуть підтримані», - заявив Логвинський.

«Якщо все пройде в повному обсягу, то вже в середу або четвер доповідь пана Аграмунта буде поставлено в зал - або в середу ввечері або в четвер. Це якщо в повному обсягу, а якщо не в повному обсягу, то ми буде продовжувати грати тими картами, які складають колоду, але, повірте, у нас за спиною є ще багато козирів», - сказав Логвинський.

За його словами, сьогодні будуть розглядатися внесення змін до регламенту ПАРЄ.

«Завтра або післязавтра вже буде результат - сам імпічмент пана Аграмунта», - сказав Логвинський.