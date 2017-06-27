Головред "Страна.ua" здав закордонні паспорти слідчому - адвокат

Підозрюваний у вимаганні головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва здав свої закордонні паспорти слідчому.

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Про це у Facebook повідомила адвокат Олена Лукаш.

"Ігор Гужва здав закордонні паспорти слідчому. Здоровий. Бадьорий. Конструктивний. Просить передати подяку за підтримку. А ще, заявляє, що він: не збирається тікати. Не буває один. Не вживає наркотичні і психотропні препарати. Не схильний до суїциду. Не спілкується з незнайомими", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua». Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковський вимагали від народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. дол. Після отримання половини суми в 10 тис. дол. Гужву було затримано.

Гужва назвав висунуті йому обвинувачення у вимаганні «сфабрикованими».

24 червня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 544 тис. грн.

26 червня адвокат Гужви, міністр юстиції України за часів президента Віктора Януковича Олена Лукаш повідомила, що за головного редактора видання «Страна.ua» внесли заставу.

Сьогодні його випустили із СІЗО.