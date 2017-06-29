Фахівець з інформбезпеки попередив, що Україна може зазнати нової потужної хакерської атаки

Україну може чекати нова кібератака до Дня Незалежності, 24 серпня. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів фахівець з інформбезпеці Володимир Стиран.

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"Вони точно повторять атаку. Ось чекайте скоро День Незалежності. Хоча методи захисту від таких атак, звичайно ж, є. Вони давно розроблені й навіть перекладені українською з тих рекомендацій, які вже використовуються на Заході. Просто ніхто особливо не поспішає їх застосовувати", — сказав фахівець з інформбезпеки.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня потужної хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і низка інших великих підприємств.

Крім того, вірус-здирник атакував десятки великих компаній в Росії, Білорусі та деяких країнах Європи.