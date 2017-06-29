Фахівець з інформбезпеки попередив, що Україна може зазнати нової потужної хакерської атаки
Фахівець каже, що Україна може постраждати від нової хакерської атаки.
Україну може чекати нова кібератака до Дня Незалежності, 24 серпня. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів фахівець з інформбезпеці Володимир Стиран.
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"Вони точно повторять атаку. Ось чекайте скоро День Незалежності. Хоча методи захисту від таких атак, звичайно ж, є. Вони давно розроблені й навіть перекладені українською з тих рекомендацій, які вже використовуються на Заході. Просто ніхто особливо не поспішає їх застосовувати", — сказав фахівець з інформбезпеки.
Як повідомляв УНІАН, 27 червня потужної хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і низка інших великих підприємств.
Крім того, вірус-здирник атакував десятки великих компаній в Росії, Білорусі та деяких країнах Європи.