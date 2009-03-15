БЮТ нарахував сотню порушень на виборах у Тернополі

Представники БЮТ зафіксували близько 100 порушень на сьогоднішніх позачергових виборах до Тернопільської обласної ради, які стосуються вуличної агітації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на зустрічі з журналістами повідомила прес-секретар обласного осередку ВО “Батьківщина” Олена КРИНИЦЬКА.

За її словами, у місті ще в багатьох місцях можна побачити агітацію різних політсил, подекуди вона залишилася і на біг-бордах. На те, що у місті залишаються висіти агітплакати партій, вказав і представник громадянської мережі “Опора” Андрій ГЕВКО.

Речник комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО зазначив, що з такою проблемою стикається не вперше. “Така проблема є, і Тернопіль не є винятком. Часто так заклеюють, що фізично неможливо все зняти. Формально це порушення букви закону, але питання, чи вплине воно на результат виборів”, – зауважив він.

О.ЧЕРНЕНКО також додав, якщо керуватися такими скаргами, то потрібно було б відміняти результати усіх виборів. “Бо на всіх виборах залишається агітація на стовпах, на парканах, на біг-бордах в тому числі”, – зауважив він.

На його переконання, норму, яка стосується наявності агітації в день виборів, потрібно скасувати або допрацювати законодавство.