Нідерланди стежитимуть за рівнем свободи ЗМІ в Україні, - посол

Посол Королівства Нідерланди в Україні Кейс Кломпенхаувер стурбований тиском, який останнім часом чиниться в Україні на активістів-антикорупціонерів і журналістів. Про це дипломат заявив в інтерв'ю DT.UA.

Кломпенхаувер підкреслив, що якісні медіа та незалежні журналісти, які критикують владу, – це "наріжний камінь демократії".

"Тому я занепокоєний, що на активістів, які борються з корупцією, і журналістів-розслідувачів чиниться тиск. Правоохоронці повинні зосередитися на своїх первинних завданнях і не заважати ані економіці, ані демократії. Це серйозне питання", - заявив посол.

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За словами дипломата, Нідерланди та міжнародна спільнота загалом дуже уважно спостерігають за Україною і будуть і надалі спостерігати за будь-якими спробами обмежити свободу ЗМІ.

На думку Кломпенхаувера, подібні дії можуть бути нерозумними, і як наслідок – непатріотичними.