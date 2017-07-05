На саміті G20 Німеччина, Франція і Росія обговорять ситуацію в Україні

Лідери Німеччини, Франції та Росії обговорять ситуацію в Україні на полях саміту "Великої двадцятки" (G20), який стартує в Гамбурзі завтра, 6 червня. Про це заявили в німецькому уряді, передає Associated Press.

Представник канцлера ФРН заявив, що зараз ще невідомо, коли саме відбудеться зустріч Ангели Меркель з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом РФ Володимиром Путіним. Також не уточнюється, які саме аспекти планують обговорити лідери.

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Як повідомляв УНІАН, в Гамбурзі в рамках саміту «Великої двадцятки», відбудеться зустріч президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна. CNN раніше писав, що головною темою переговорів буде підтримка Росією Башара Асада і питання окупованих територій України, включаючи Крим.