Тіллерсон 9 липня зустрінеться з Порошенком та молодими реформаторами у Києві - Держдеп США

Секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон 9 липня у Києві, окрім президента України Петра Порошенка, зустрінеться з молодими реформаторами.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту.

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Тіллерсон перебуватиме з візитом у Європі 5-9 липня.

Зокрема, Тіллерсон супроводжуватиме президента США Дональда Трампа під час його візиту до Гамбургу (Німеччина), який 7-8 липня братиме участь у саміті лідерів країн "Великої двадцятки".

"Секретар Тіллерсон потім 9 липня здійснить свій перший офіційний візит до Києва (Україна), де він зустрінеться з президентом Петром Порошенком та з молодими реформаторами з уряду та громадянського суспільства", - йдеться у повідомленні.

"Секретар знову підтвердить відданість Америки суверенітету та територіальній цілісності України, при одночасному заоохоченні уряду України продовжувати впроваджувати реформи, які зміцнять економічну, політичну та військову стійкість України", - наголошується у заяві.

Як зазначають у Держдепартаменті, після України Тіллерсон відправиться до Стамбулу, де 9-10 липня він зустрінеться з високими посадовими особами Туреччини для обговорення низки двосторонніх та регіональних питань.