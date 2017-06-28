У США звинуватили РФ у викривленні змісту телефонних розмов Тіллерсона і Лаврова

У Сполучених Штатах Америки звинуватили Російську Федерацію у викривленні змісту телефонних розмов держсекретаря Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це на щоденному брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Держдепартаменту Хізер Нойєрт, йдеться на сайті Держдепу.

Зокрема, у зв'язку з телефонною розмовою між Тіллерсоном та Лавровим її запитали, чи повідомив очільник Держдепу главі МЗС РФ, що США мають інформацію про підготовку в Сирії режимом Башара Асада нової хімічної атаки. Журналісти звернули увагу, що за підсумками телефонної розмови російська сторона заявила, що вони обговорювали можливість стримування застосування хімічної зброї у Сирії.

"Росіяни часто публікуватимуть інформацію, і вони мають схильність іноді неправильно характеризувати обставини", - сказала Нойєрт.

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При цьому, вона зазначила, що Тіллерсон завжди дає чітко зрозуміти, що у США думають стосовно певних справ.

"Секретар вважає за краще проводити велику частину своєї дипломатії у приватному форматі під час цих розмов, тому що він переконаний, що ми можемо бути більш ефективними таким чином", - зауважила речниця Держдепартаменту.

Вона пояснила, що Тіллерсон не оприлюднює повністю покроково інформацію стосовно телефонної розмови.

"Секретар чітко висловлював свою стурбованість у минулому та продовжує це робити щодо Росії", - заявила Нойєрт.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Білому домі заявили про те, що США мають у своєму розпорядженні дані, що сирійський уряд, ймовірно, готує чергову хімічну атаку.