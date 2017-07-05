У МВС заявили про плани посилити охорону на кордоні з Придністров'ям

На кордоні з Придністров’ям передбачено посилення охорони.

Читайте такожУ Росії пригрозили "діями у відповідь" за звинувачення російських дипломатів в Україні в управлінні диверсантами

Про це сьогодні повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час зустрічі з делегацією Київської асоціації військових аташе (КАВА) та військових аташе понад 30 іноземних держав.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

«Уряд ухвалив рішення про поширення плану посилення кордону на Придністровську частину. Держприкордонслужба вже звертає велику увагу на цей регіон. Нещодавно там було розміщено підрозділ Нацгвардії, плануємо розгортання підрозділів Нацполіції. Ми, безумовно, будемо нарощувати там сили», - зазначив Яровий.