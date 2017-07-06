У Мукачеві з'явиться тупик Москаля. Відповідне рішення "Про перейменування назви вулиць провулків, площ міста Мукачева" прийнято на черговій сесії міськради.

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"Враховуючи пропозиції комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків у місті Мукачево на сесії міськради вирішено присвоїти відгалуженню вулиці Трудової назву тупик Москаля Геннадія", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня сесія Мукачівської ради перейменувала вулиці Бандери й Шухевича на Гузара та Шептицького.