У Мукачеві з'явиться тупик Москаля
17:17, 06 липня 2017Політика
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Відгалуженню вулиці Трудової присвоїли назву тупик Москаля Геннадія.
Тепер в Україні буде тупик Москаля / фото УНІАН
У Мукачеві з'явиться тупик Москаля. Відповідне рішення "Про перейменування назви вулиць провулків, площ міста Мукачева" прийнято на черговій сесії міськради.
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"Враховуючи пропозиції комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам'ятних знаків у місті Мукачево на сесії міськради вирішено присвоїти відгалуженню вулиці Трудової назву тупик Москаля Геннадія", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 6 липня сесія Мукачівської ради перейменувала вулиці Бандери й Шухевича на Гузара та Шептицького.
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