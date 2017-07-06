У Раді розповіли, коли Столтенберг виступить в українському парламенті

У понеділок, 10 липня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на чолі делегації Північноатлантичної ради разом з керівником Військового комітету НАТО перебуватиме з одноденним візитом в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату Верховної Ради, передбачено двосторонню зустріч Столтенберга з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, виступ генсека НАТО перед народними депутатами у сесійній залі; зустріч з керівниками фракцій та головами комітетів, що долучені до євроатлантичної інтеграції.

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До складу делегації входять: 29 послів Північноатлантичної ради, 22 особи супроводу послів, представники Міжнародного секретаріату НАТО, представники Міжнародного військового Секретаріату НАТО.

Зустріч Столтенберга з Парубієм розпочнеться о 15.30. О 16.00 планується виступ генсека у сесійній залі парламенту.