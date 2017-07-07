Помста за зґвалтування: у прокуратурі висунули версію вбивства помічника нардепа

Однією з версій вбивства помічника нардепа Павла Кишкаря Геннадія Цуканова у прокуратурі розглядають його участь у пограбуванні та помсту зґвалтуванні. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.

"У ході слідства розглядається ряд мотивів вчинення злочину. Серед них, зокрема, вбивство, вчинене особами, які пов'язані з протиправною діяльністю загиблого, оскільки Геннадій Цуканов раніше був судимий за грабіж та хуліганство із застосуванням зброї. Також перевіряється факт вчинення злочину з метою помсти за насильство щодо жінок", - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі нагадали, що 19 жовтня 2016 року поблизу одного з розважальних закладів м. Путивль Сумської області невідома особа двічі вистрілила в чоловіка, який від отриманих вогнепальних поранень обох стегон помер у лікарні.