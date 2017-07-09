Гройсман наполягає на об'єднанні зусиль у протистоянні агресії РФ — зустріч з генсеком ООН

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголошує на необхідності об'єднання зусиль для протистояння російській агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешем сьогодні у Києві.

«Сьогодення приносить нам багато викликів, на які ми маємо давати адекватну відповідь. Як ви знаєте, ми зараз проходимо абсолютно непростий етап відновлення нашої територіальної цілісності, захисту нашої держави, нашого суверенітету. І можливо зазначити, що в XXI сторіччі агресія Росії по відношенню до України має стати тим, навколо чого ми об'єднаємося і припинимо таку варварську агресію, яку ми маємо сьогодні по відношенню до України”, - сказав Гройсман.

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За його словами, за минулу добу в зоні АТО бойовики 27 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях Збройних сил України, в ході бойових дій двоє українських воїнів зазнали вогнепальних поранень.