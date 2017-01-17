Порошенко нагадав про зобов’язання США щодо захисту суверенітету України

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg у рамках роботи на 47-му Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

«Якщо ми дозволимо будь-кому здійснювати агресію проти суверенної та незалежної країни тільки через її бажання до реформ, побудови демократії у західному стилі та боротьби за свободу та демократію – це питання цінностей, а не питання санкцій», - зазначив Порошенко.

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«Ми маємо Будапештський меморандум, в якому США взяли на себе зобов’язання захищати та підтримувати наш суверенітет та територіальну цілісність, коли ми добровільно відмовились від ядерної зброї», - додав президент України.

При цьому Порошенко впевнений, що адміністрація обраного президента США Дональда Трампа підтримуватиме Україну.

«Я абсолютно впевнений та не маю сумнівів у підтримці як попередньої, так і майбутньої адміністрації (президента) США», - заявив Порошенко.