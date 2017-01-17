Порошенко нагадав про зобов’язання США щодо захисту суверенітету України
Президент Петро Порошенко нагадав, що США, підписавши Будапештський меморандум, взяли на себе зобов’язання захищати суверенітет та територіальну цілісність України.
Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg у рамках роботи на 47-му Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).
«Якщо ми дозволимо будь-кому здійснювати агресію проти суверенної та незалежної країни тільки через її бажання до реформ, побудови демократії у західному стилі та боротьби за свободу та демократію – це питання цінностей, а не питання санкцій», - зазначив Порошенко.
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«Ми маємо Будапештський меморандум, в якому США взяли на себе зобов’язання захищати та підтримувати наш суверенітет та територіальну цілісність, коли ми добровільно відмовились від ядерної зброї», - додав президент України.
При цьому Порошенко впевнений, що адміністрація обраного президента США Дональда Трампа підтримуватиме Україну.
«Я абсолютно впевнений та не маю сумнівів у підтримці як попередньої, так і майбутньої адміністрації (президента) США», - заявив Порошенко.