Президент України закликав РФ припинити вбивства на Донбасі

Президент України Петро Порошенко закликає Росію продемонструвати добру волю до мирного врегулювання на Донбасі і припинити вбивства та атаки на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на спільній з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном прес-конференції сьогодні в Києві.

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«У цьому візиті (Тіллерсона до Києва – УНІАН) ми вбачаємо потужний сигнал підтримки Української держави, нашої спільної боротьби за демократичні цінності, за свободу, за демократію, і ми впевнені, що і Росія має продемонструвати свою добру волю до мирного врегулювання на Донбасі і припинити вбивства, припинити гібридні атаки не тільки на сході нашої держави, не тільки в Криму, а й покращити ситуацію з кіберзлочинністю, зупинити пропагандистську, торговельну та інші типи воєн, які є складовою російської гібридної війни», - заявив він.

«На жаль, ми поки що не відчули змін в російській поведінці», - наголосив Порошенко.