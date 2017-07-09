Україна продовжить участь у миротворчих операціях ООН, незважаючи на збройну агресію Росії – президент

України продовжить участь у миротворчих операціях Організації Об’єднаних Націй, незважаючи на збройну агресію Росії, а також співпрацюватиме з Організацією за іншими напрямками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Петро Порошенко сказав під час виголошення спільної заяви з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем за результатами переговорів.

Президент подякував генеральному секретарю ООН за візит в Україну на його запрошення, а також за можливість на початковому етапі діяльності на посаді керівника Організації обговорити напрямки співпраці на майбутнє.

«Така увага з боку керівника такої відповідальної міжнародної організації, як ООН, вкрай важлива для нас, беручи до уваги безпрецедентні виклики, які стоять перед Україною», - підкреслив Порошенко.

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Президент запевнив Гутерреша у повній підтримці з боку України. За його словами, Україна, як одна з країн-засновниць ООН, і надалі підтримуватиме Організацію на всіх напрямках її діяльності.

«Хочу наголосити, що навіть в умовах збройної агресії Росії проти нашої держави, Україна продовжує брати активну участь в операціях ООН з підтримання миру та безпеки. Хочу запевнити, що ви і далі можете твердо на нас розраховувати», - підкреслив Порошенко.

Глава держави зазначив, що України робить помітний внесок у діяльність ООН у питаннях захисту прав людини, роззброєння, економічного та соціально-економічного розвитку. Крім того, в повному обсязі виконує свої фінансові зобов’язання перед бюджетом Організації.

«Своєю активною роботою в Раді безпеки ООН наша держава засвідчила, що є надійним та прогнозованим партнером, який твердо та неухильно дотримується Цілей і Принципів Статуту ООН та норм міжнародного права», - сказав президент.

Глава Української держави повідомив, що під час зустрічі з генеральним секретарем дуже детально обговорив напрямки співпраці, координації діяльності України та ООН.

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«Мені приємно було почути від пана генерального секретаря повну підтримку України», - зазначив президент.

Порошенко також подякував Гутеррешу за координацію і допомогу в реалізації реформ, які здійснює Україна.

«Ми домовилися посилити цю координацію. Ми домовилися про те, що на конкретних напрямках ООН зможе підвищити координацію і зробити конкретні кроки для розширення співпраці», - додав він.