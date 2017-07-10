Матіос пройшов перевірку на поліграфі у зв’язку із розслідуванням корупції часів Януковича

На виконання наказу Генерального прокурора України № 306-вк від 12.06.17 керівництво, слідчі та прокурори Головної військової прокуратури пройшли перевірку на поліграфі.

Про це повідомляє Управління зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Перевірку на поліграфі ініціювала Головна військова прокуратура «з метою перевірки та уникнення корупційних ризиків, а також інформаційних маніпуляцій під час розслідування кримінальних проваджень, зокрема злочинної організації під керівництвом колишнього Міністра доходів і зборів України О.Клименка, де суми збитків державі сягають 96 млрд грн, а майно 46 підозрюваних податківців арештовано судом на суму близько 1 млрд грн».

Читайте такожПрокуратура повідомила про підозру екс-міністру доходів і зборів Клименку

Повідомляється, що за дорученням Генерального прокурора України перевірку військових прокурорів (у тому числі заступника Генерального прокурора України – Головного військового прокурора генерал-лейтенанта юстиції А. Матіоса) проводили фахівці контррозвідки Служби безпеки України за стандартами партнерських спецслужб іноземних держав.

«За результатами поліграфічного дослідження відомостей, які потребували б реагування з боку правоохоронних органів - не встановлено», – підсумували в ГПУ.