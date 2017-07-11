Рада вирішила сьогодні працювати до завершення розгляду п'яти подань на депутатів

Верховна Рада України підтримала пропозицію голови парламенту працювати сьогодні до кінця розгляду п'яти подань генерального прокурора на зняття недоторканності з народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, після того як спікер Андрій Парубій оголосив, що прокурор може прибути до сесійної зали лише о 16.00, депутати, зокрема, вимагали аби він прибув до сесійної зали негайно, адже парламент не встиг би до 18.00 розглянути усі подання.

Парубій зазначив, що без генпрокурора це питання розглядатися не може, адже пізніше через порушення процедури ухвалене в такому режимі рішення парламенту може бути оскаржено в суді.

Водночас Парубій не виключив, що генпрокурор може прибути до парламенту і швидше, ніж о 16.00.

Так, він запропонував депутатам проголосувати за продовження сьогоднішньої роботи парламенту до завершення розгляду п'яти подань генпрокурора на депутатів, по яких вже є рішення Регламентного комітету, - з моменту прибуття генпрокурора на засідання.

За це рішення проголосували 233 народних депутатів із 356, зареєстрованих у сесійній залі.

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Після цього Парубій закликав депутатів скасувати всі заплановані після 18.00 зустрічі.

Він також зазначив, що зазвичай на розгляд одного подання витрачається 1,5 години. Так. Він закликав спробувати скоротити цей термін хоча б до однієї години на одне подання.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Однак Регламентний комітет визнав умотивованими і обґрунтованими лише подання на Розенблата.

12 липня Регламентний комітет ВР розгляне подання на Добкіна.

Верховна Рада відмовилась переносити розгляд усіх шістьох подань на зняття депутатської недоторканності, тому частина з них розглядатиметься сьогодні.