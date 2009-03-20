У Луценка немає підтверджень звинуваченням Тимошенко проти Ющенка

У МВС немає ніяких матеріалів, які вказували б на причетність президента Віктора Ющенка до діяльності РосУкрЕнерго (про що неодноразово заявляла прем`єр-міністр Юлія Тимошенко), так само як і даних, що співвласник РосУкрЕнерго Дмитро Фірташ порушив закони України. Про це глава МВС заявив в інтерв`ю журналу “Фокус”, уточнивши, що “такі факти можна перевіряти виключно за наявності кримінальної справи. Її може порушити тільки прокуратура».

На уточнююче питання, чи існують такі матеріали відносно Президента, Луценко відповів: «жодних матеріалів щодо президента в МВС не існує».

Як же тоді бути із звинуваченнями, які не втомлюється висловлювати Тимошенко? Луценко, виявляється, не бачить в цьому нічого дивного: «її звинувачення носять політико-економічний характер. Я ж відповідаю за свою сферу діяльності: у нас немає матеріалів, які можуть бути пред`явлені панові Фірташу як кримінальні справи».

Але в той же час він не готовий визнати, що звинувачення прем`єра були порожніми. Міністр обрав обтічне формулювання: «це політична точка зору керівника Кабінету міністрів, яку я розділяю».