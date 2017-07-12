Новий адвокат Януковича наполягатиме на участі свого підзахисного у суді

Новий адвокат колишнього президента Віктора Януковича Віталій Мешечек наполягатиме на участі свого підзахисного у судовому процесі у справі про державну зраду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник заявив журналістам по завершенню сьогоднішнього засідання колегії суддів Оболонського районного суду Києва.

Мешечек зауважив, що поки не знає, в якій формі братиме участь Янукович у суді - особисто чи дистанційно (за допомогою відеозв’язку).

Захисник додав, що йому треба зустрітися з Януковичем, а також обговорити це питання з попередніми його адвокатами.

«Всі свої подальші дії я буду узгоджувати з Віктором Януковичем та його попередніми захисниками», - наголосив він.

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Також адвокат підкреслив, що він має 5-річний стаж адвокатської діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня адвокати Віталій Сердюк та Ігор Федоренко заявили про вихід із судового процесу у справі про державну зраду Януковича.

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання прокурорів про призначення Януковичу у справі про держзраду адвоката за державний рахунок із центру безоплатної вторинної правової допомоги.

7 липня Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив Януковичу адвоката Мешечка.

Сьогодні, 12 липня, засідання Оболонського райсуду Києва у справі про держзраду Януковича тривало лише 15 хвилин. Суд надав Мешечку три тижні на ознайомлення з матеріалами справи про держзраду та оголосив перерву в засіданні до 10.00 3 серпня.