Інтереси Януковича в суді представлятиме адвокат Мешечек

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив екс-президенту України Віктору Януковичу, який обвинувачується у державній зраді, адвоката Віталія Мешечка.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Центру.

Як зазначається у повідомленні, "під час призначення адвоката відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» враховувались спеціалізація адвоката, його поточний рівень навантаження та складність провадження".

Призначення Януковичу адвоката Мешечка відбулося 7 липня.

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Згідно з дорученням, виданим Регіональним центром, адвокат має прибути для участі у судовому засіданні 12 липня 2017 року о 10.00 год.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 липня, адвокати Віталій Сердюк та Ігор Федоренко заявили про вихід із судового процесу у справі про державну зраду Януковича.

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва задовольнила клопотання прокурорів про призначення Януковичу у справі про держзраду адвоката за державний рахунок із центру безоплатної вторинної правової допомоги.